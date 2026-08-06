Milliókkal olcsóbbak lettek ezek a lakások és házak – mutatjuk, hol csökkentek most az árak
Ha nem szeretnél lemaradni az árcsökkentésekről, érdemes letölteni az OtthonTérkép mobilalkalmazást iOS-re vagy Androidra, és bekapcsolni az Árfigyelő szolgáltatást. Az alkalmazás azonnal értesít, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken, így akár milliókat is spórolhatsz a vásárláson. Most négy olyan ingatlant mutatunk be, amelyek ára nemrég jelentősen mérséklődött.
Felújított nagypolgári lakás a Városliget közelében, 5 millió forinttal olcsóbban
A VI. kerületi Rippl-Rónai utcában található ez a 78 négyzetméteres, háromszobás, igényesen felújított lakás, amely néhány perc sétára fekszik a Városligettől. A 2017-ben…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.