Milliókkal olcsóbbak lettek ezek a lakások és házak – mutatjuk, hol csökkentek most az árak

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Felújított nagypolgári lakás a Városliget közelében, 5 millió forinttal olcsóbban

A VI. kerületi Rippl-Rónai utcában található ez a 78 négyzetméteres, háromszobás, igényesen felújított lakás, amely néhány perc sétára fekszik a Városligettől. A 2017-ben…