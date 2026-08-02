4 újépítésű lakópark, ahol a jövő otthonai már ma elérhetők
A mai lakásvásárlók már jóval többet keresnek négy falnál és egy jó lokációnál. Fontos szempont lett az energiahatékonyság, az átgondolt alaprajz, a közösségi terek minősége, a fenntartható megoldások és az a környezet is, amely hosszú távon kényelmesebb életet biztosít. Akár pezsgő belvárosi hangulatra, Duna-parti panorámára vagy nyugodt, zöld lakókörnyezetre vágysz, ezek a lakóparkok különböző élethelyzetekre kínálnak modern és értékálló otthonokat.
Metrodom Beat – Kortárs városi otthonok azoknak, akik a főváros ritmusában élnek
A Metrodom Beat a modern nagyvárosi életstílust helyezi…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.