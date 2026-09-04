Több mint 2 millió magyar él ilyen lakásban: óriási felújítási gond lehet a háttérben
Magyarország lakóingatlan-állományának csaknem fele a legrosszabb energetikai kategóriába tartozik, és a probléma elsősorban vidéken koncentrálódik. Több mint 2,1 millió lakóingatlan H vagy I besorolású, ezek közel 80 százaléka falvakban és kisvárosokban található, többségük pedig családi ház. A szakértők szerint azonban nem elég pusztán a házak állapotát nézni: a társadalmi helyzetet is figyelembe kell venni, ha valóban hatékony felújítási programokat akarunk – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A legrosszabb házak többsége vidéken található
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