Több mint 2 millió magyar él ilyen lakásban: óriási felújítási gond lehet a háttérben

Magyarország lakóingatlan-állományának csaknem fele a legrosszabb energetikai kategóriába tartozik, és a probléma elsősorban vidéken koncentrálódik. Több mint 2,1 millió lakóingatlan H vagy I besorolású, ezek közel 80 százaléka falvakban és kisvárosokban található, többségük pedig családi ház. A szakértők szerint azonban nem elég pusztán a házak állapotát nézni: a társadalmi helyzetet is figyelembe kell venni, ha valóban hatékony felújítási programokat akarunk – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A legrosszabb házak többsége vidéken található

A magyar lakóingatlanok energetikai állapota erősen összefügg a település…