Brüsszel is lépett: óriási pénzt mozgósítanának a lakhatási válság miatt – Magyarország különösen nehéz helyzetben van
Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában egyre nagyobb problémát jelent a megfizethető lakhatás. Az ingatlanárak és a bérleti díjak elszálltak, miközben az Európai Unió számításai szerint évente több mint kétmillió új otthonra lenne szükség. Brüsszel most minden korábbinál komolyabban foglalkozik a kérdéssel – de a megoldáshoz elképesztő mennyiségű pénzt kell előteremteni – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
Magyarországon ugyan 2026 elején már lassult a lakásárak emelkedése, a lakhatás ettől még messze nem lett olcsóbb. A KSH adatai szerint 2026 első negyedévében…Tovább a teljes cikkre
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