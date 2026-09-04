Brüsszel is lépett: óriási pénzt mozgósítanának a lakhatási válság miatt – Magyarország különösen nehéz helyzetben van

Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában egyre nagyobb problémát jelent a megfizethető lakhatás. Az ingatlanárak és a bérleti díjak elszálltak, miközben az Európai Unió számításai szerint évente több mint kétmillió új otthonra lenne szükség. Brüsszel most minden korábbinál komolyabban foglalkozik a kérdéssel – de a megoldáshoz elképesztő mennyiségű pénzt kell előteremteni – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Magyarországon ugyan 2026 elején már lassult a lakásárak emelkedése, a lakhatás ettől még messze nem lett olcsóbb. A KSH adatai szerint 2026 első negyedévében…