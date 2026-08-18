Személyi kölcsön: A bank ennyit adna, de biztos, hogy ennyit kell felvenned? Itt rontják el sokan
Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, gyakran az első kérdése az, hogy mekkora összeget hajlandó adni a bank. Pedig sokkal fontosabb szempont, hogy a vállalt törlesztőrészlet éveken keresztül is biztonságosan beleférjen a családi költségvetésbe.
Hiába kaphatnál magasabb hitelkeretet, nem biztos, hogy érdemes a maximális összeget felvenni. A jól megválasztott kölcsön ugyanis nemcsak egy aktuális kiadás finanszírozására alkalmas, hanem úgy ad pénzügyi mozgásteret, hogy közben a jövőbeni terveidet sem veszélyezteti.
A bank többet is adhatna – de nem biztos, hogy érdemes…Tovább a teljes cikkre
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