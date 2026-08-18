Furcsa fordulat a lakáspiacon: kevesebb a vevő, mégis rekordközelben a hitelezés
Egyszerre lassul és élénkül a magyar lakáspiac. Miközben az adásvételek száma csökken, és a tavalyi brutális drágulás után az árak emelkedése is fékez, az új lakások építése látványosan felpörgött, a lakáshitelezés pedig rekordközeli szintre kerülhet. Az MBH Elemzési Centrum friss előrejelzése szerint 2026 végére egy jóval kiegyensúlyozottabb lakáspiac rajzolódhat ki.
A tavalyi rendkívül erős év után 2026-ban kezd kifulladni a magyar lakáspiac korábbi lendülete. Ez azonban egyelőre nem jelent általános visszaesést: sokkal inkább arról van szó, hogy egyszerre több, egymással…Tovább a teljes cikkre
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