Lassan kirajzolódik Újbuda új arca: látványos szakaszba ért a Revital Park építése
Újabb mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik legnagyobb szabású lakóingatlan-fejlesztése. A XI. kerületben, a Fehérvári út közelében épülő Revital Park kivitelezése ütemterv szerint halad, a szerkezetépítési munkák folyamatosan zajlanak, és megkezdődött a földszinti lakások vasbeton szerkezeteinek kialakítása. A projekt iránt már az értékesítés kezdetétől élénk az érdeklődés: az első ütemben megvalósuló lakások több mint 40 százaléka már gazdára talált.
Az építkezés előrehaladtával egyre inkább láthatóvá válik, milyen városrész formálódik a területen. A beruházás nem csupán új lakóépületeket hoz létre, hanem egy korszerű,…Tovább a teljes cikkre
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