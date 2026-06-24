Sokkoló vélemények érkeztek az ingatlanosoktól: szerintük teljesen felborult a lakáspiac
Az elmúlt másfél évben olyan átalakuláson ment keresztül a magyar lakáspiac, amilyenre régóta nem volt példa. A tavalyi árrobbanás, az állampapírokból érkező befektetők, majd az Otthon Start Program hatására az árak sok helyen elszakadtak a korábbi viszonyoktól, miközben egyre több ingatlanközvetítő szerint a piac olyan torzulásokat mutat, amelyek hosszabb távon komoly problémákat okozhatnak – derül ki az Economx cikkéből.
Egyes szakemberek már odáig mennek, hogy káoszról, a valóságtól elszakadó árakról és a piac „tudatmódosult” állapotáról beszélnek.
Az Otthon Start felpörgette…Tovább a teljes cikkre
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