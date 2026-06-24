A legtöbben itt rontják el a hitelfelvételt: pedig évekre meghatározhatja a családi költségvetést

Amikor valaki hitelfelvételben gondolkodik, szinte automatikusan ugyanaz a kérdés merül fel: mekkora összeget hajlandó adni a bank? Pedig a pénzügyi szakértők szerint valójában nem ez a legfontosabb szempont. Sokkal lényegesebb, hogy a havi törlesztőrészlet kifizetése után mennyi pénz marad a mindennapi kiadásokra, és marad-e elegendő tartalék a váratlan helyzetek kezelésére is.

A hitelfelvétel ugyanis nem néhány hónapra szóló döntés. Egy személyi kölcsön akár öt, hét vagy tíz évre is meghatározhatja a családi költségvetést, ezért a maximálisan felvehető összeg és a…