A legtöbben itt rontják el a hitelfelvételt: pedig évekre meghatározhatja a családi költségvetést
Amikor valaki hitelfelvételben gondolkodik, szinte automatikusan ugyanaz a kérdés merül fel: mekkora összeget hajlandó adni a bank? Pedig a pénzügyi szakértők szerint valójában nem ez a legfontosabb szempont. Sokkal lényegesebb, hogy a havi törlesztőrészlet kifizetése után mennyi pénz marad a mindennapi kiadásokra, és marad-e elegendő tartalék a váratlan helyzetek kezelésére is.
A hitelfelvétel ugyanis nem néhány hónapra szóló döntés. Egy személyi kölcsön akár öt, hét vagy tíz évre is meghatározhatja a családi költségvetést, ezért a maximálisan felvehető összeg és a…Tovább a teljes cikkre
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