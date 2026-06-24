Egyre tovább keresgélnek a vevők az ingatlanpiacon

A dél-pesti ingatlanpiacot is elérte a lassulás: miközben az érdeklődők száma alig változott, az adásvételek száma határozottan csökkent, az eladóknak pedig növekvő alkukkal és hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. A szakértő szerint a következő hónapokban további áresés várható.

A XIX., XX. és XXIII. kerületekben az év elején nem jelentkezett az a visszaesés, ami általánosságban az egész budapesti ingatlanpiacra jellemző volt ebben az időszakban – jelezte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodáinak szakmai vezetője. Ugyanakkor májusban már itt is elkezdték érzékelni a lassulást, júniusra pedig jelentős mértékben esett vissza a kereslet.

A változás nem elsősorban a kereső ügyfelek számának csökkenésében mutatkozik meg, hanem a tranzakciók számának mérséklődésében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy most sem kevesebb a megtekintés, mint korábban, azonban ugyanannyi érdeklődés jóval kevesebb eladást eredményez.

Ennek oka az, hogy az ügyfelek most több ingatlant néznek meg, mielőtt döntést hoznak a vásárlásról – mondta a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az eladók emiatt nem feltétlenül érzékelik, hogy romlik a piaci helyzet vagy hogy kevesebb a tényleges vevő, hiszen az érdeklődők számában nem történt lényeges változás.

Ezzel együtt Rencsevics Mária már a hirdetési áraknál is korrekciót tapasztalt, a valós értékesítési árak pedig jelentős mértékben visszaestek. Találkoztak olyan ingatlannal is a kínálatban, amelynél az utolsó hirdetési ár és az értékesítési ár közötti különbség meghaladta a 10 százalékot.

Ez ugyanakkor nem általános egyelőre, inkább a kifejezetten rossz állapotú vagy nem hitelképes ingatlanokra jellemző – tette hozzá. Az is előfordul azonban, hogy az első hirdetési árhoz képest 15–18 százalékkal alacsonyabbra kell venniük egy-egy eladó ingatlan kínálati árát.

Jelenleg ezekben a dél-pesti kerületekben 1,1 millió forint körül alakul az átlagos négyzetméterár a társasházi lakások esetében, míg a családi házaknál, házrészeknél 895 ezer forint az átlag. A tényleges ár természetesen nagymértékben függ attól is, hogy milyen állapotú az adott ingatlan.

Komolyabb alkukkal is egyre gyakrabban találkoznak a helyi ingatlanközvetítők, de azt a szakértő megjegyezte, hogy elsősorban olyan eladó ingatlanoknál lehet nagyobb mértékű árengedményt elérni, ahol magasan a valós piaci ár fölé helyezte a tulajdonos a kínálati árat, vagy pedig kifejezetten sürgős neki az értékesítés.

A keresett kategóriákba tartozó, jó állapotú ingatlanoknál még a jelenlegi piaci helyzetben is előfordul, hogy hirdetési áron sikerül végül azokat értékesíteni.

Ugyanakkor az eladóknak arra is számítaniuk kell, hogy egyre hosszabb az értékesítési folyamat. Hiszen ahogy csökken a kereslet, úgy nő az értékesítési idő. Néhány ritka kivételtől eltekintve minden ingatlantípus esetében ugyanezzel a jelenséggel találkoznak az ingatlanközvetítők.

Az átlagosnál gyorsabban csak a felújított és az Otthon Start program feltételeinek megfelelő ingatlanokat lehet eladni, viszont területi szempontból nincs igazán különbség a keresettséget tekintve az eladó ingatlanok között.

Ami a vevői oldalt illeti, a legtöbben továbbra is hitelre vásárolnak: ők a vevők kétharmadát teszik ki. Mivel az ingatlanok ára a tavalyi évben húsz százalékot meghaladó mértékben emelkedett, így a hitelösszegek is ennek megfelelően nőttek. Az irodánál a legfrissebb adat szerint 36 millió forint volt az átlagos felvett hitelösszeg – derült ki Rencsevics Mária szavaiból.

Az Otthon Start továbbra is népszerű megoldás a lakáshoz jutásra, aki jogosult, az mindenképpen igénybe veszi. Még olyan ügyfelek is felveszik a támogatott hitelt, akik egyébként kölcsön felhasználása nélkül is tudnának lakást vásárolni, azonban az alacsony kamat kínálta lehetőséget nem akarják kihagyni.

A befektetők ugyanakkor a magas árak miatt mára teljesen eltűntek a három dél-pesti kerület ingatlanpiacáról, és kérdéses, hogy mikor fognak visszatérni. Rencsevics Mária mindenesetre az elkövetkező hónapokban további árcsökkenésre számít, ami ugyanakkor várhatóan a tranzakciók számának növekedését is magával hozza.