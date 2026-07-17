Soha nem látott roham a bankokban: egyetlen hitel miatt özönlenek az emberek, rekord dőlhet idén

Valóságos roham indult a bankokban: néhány hónap alatt több mint 1000 milliárd forintnyi támogatott lakáshitel fogyott el Magyarországon. Az Otthon Start Program olyan lendületet adott a hitelpiacnak, amire évek óta nem volt példa, és már most biztosnak látszik, hogy 2026 minden eddigi rekordot felülmúlhat – írja az Economx.

Elképesztő számok érkeztek: már az egész tavalyi évet lekörözték

A BiztosDöntés.hu elemzése szerint 2026 első öt hónapjában 1039 milliárd forint értékben kötöttek támogatott lakáshitel-szerződéseket a bankok. Ez közel nyolcszor akkora összeg, mint…