Soha nem látott roham a bankokban: egyetlen hitel miatt özönlenek az emberek, rekord dőlhet idén
Valóságos roham indult a bankokban: néhány hónap alatt több mint 1000 milliárd forintnyi támogatott lakáshitel fogyott el Magyarországon. Az Otthon Start Program olyan lendületet adott a hitelpiacnak, amire évek óta nem volt példa, és már most biztosnak látszik, hogy 2026 minden eddigi rekordot felülmúlhat – írja az Economx.
Elképesztő számok érkeztek: már az egész tavalyi évet lekörözték
A BiztosDöntés.hu elemzése szerint 2026 első öt hónapjában 1039 milliárd forint értékben kötöttek támogatott lakáshitel-szerződéseket a bankok. Ez közel nyolcszor akkora összeg, mint…
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