Európa egyik legnagyobb energia-kincse Magyarország alatt rejtőzik – mégis az uniós lassúságon múlhat, hogy kihasználjuk-e

Magyarország olyan természeti adottsággal rendelkezik, amelyre sok európai ország csak irigykedhet. Egy friss elemzés szerint hazánkban található az Európai Unió legnagyobb kiaknázatlan geotermikusenergia-potenciálja, amely hosszú távon jelentősen csökkenthetné a földgázfüggőséget. A kérdés már nem az, hogy van-e lehetőség, hanem az, hogy sikerül-e időben élni vele – írja cikkében az Economx.

Új technológia nyithatja meg Európa föld alatti energiakincsét

Az Ember (Ember Energy Research) energiaügyi elemzőközpont legfrissebb jelentése szerint a modern geotermikus technológiák gyökeresen megváltoztathatják Európa energiatermelését. Az új fejlesztéseknek köszönhetően…