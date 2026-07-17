Európa egyik legnagyobb energia-kincse Magyarország alatt rejtőzik – mégis az uniós lassúságon múlhat, hogy kihasználjuk-e
Magyarország olyan természeti adottsággal rendelkezik, amelyre sok európai ország csak irigykedhet. Egy friss elemzés szerint hazánkban található az Európai Unió legnagyobb kiaknázatlan geotermikusenergia-potenciálja, amely hosszú távon jelentősen csökkenthetné a földgázfüggőséget. A kérdés már nem az, hogy van-e lehetőség, hanem az, hogy sikerül-e időben élni vele – írja cikkében az Economx.
Új technológia nyithatja meg Európa föld alatti energiakincsét
Az Ember (Ember Energy Research) energiaügyi elemzőközpont legfrissebb jelentése szerint a modern geotermikus technológiák gyökeresen megváltoztathatják Európa energiatermelését. Az új fejlesztéseknek köszönhetően…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.