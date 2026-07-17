Az irodapiac új korszakba lépett: már nem az a kérdés, kell-e iroda, hanem az, hogy milyen

Néhány év alatt gyökeresen átalakult az irodapiac. Ami korábban átmeneti trendnek tűnt, mára az új működési normává vált: a hibrid munkavégzés megszilárdult, a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok működésében, miközben a fenntarthatóság már nem csupán elvárás, hanem üzleti szempontból is meghatározó tényező.

A cégek ma már nem egyszerűen irodát keresnek, hanem olyan munkakörnyezetet, amely képes alkalmazkodni a gyorsan változó üzleti igényekhez.

A rugalmasság lett a legfontosabb szempont

A hibrid munkavégzés ma már a legtöbb vállalatnál természetes. Emiatt az irodák szerepe is megváltozott: nem minden dolgozó tartózkodik bent egyszerre, ezért a cégek egyre inkább olyan tereket keresnek, amelyek könnyen alakíthatók és többféle munkavégzést támogatnak.

A mesterséges intelligencia tovább erősíti ezt a bizonytalanságot. Egy friss nemzetközi kutatás szerint a vállalatvezetők 60 százaléka már nem tudja pontosan megjósolni, mekkora irodára lesz szüksége két év múlva, ezért egyre többen választanak rugalmas bérleti konstrukciókat a hosszú távú elköteleződés helyett.

Már nem a mennyiség, hanem a minőség számít

Budapesten továbbra is jelentős a modern irodaállomány, de a bérlők ma már sokkal tudatosabban választanak. Az energiahatékonyság, az alacsony üzemeltetési költség, a jó elhelyezkedés és a rugalmas kialakítás fontosabb lett, mint az iroda mérete.

A korszerű, fenntartható épületek iránt továbbra is élénk a kereslet, miközben az elavult irodaházak egyre nehezebben találnak bérlőre.

Kevesebb új iroda épülhet

Nemcsak a kereslet változik, hanem a kínálat is. Közép-Európában történelmi mélypontra csökkent az új irodafejlesztések volumene, és 2026-ban sem várható jelentős élénkülés. A magas építési költségek és a drágább finanszírozás miatt egyre kevesebb új projekt indul.

Ez azt is jelenti, hogy a valóban korszerű, fenntartható irodákból egyre szűkösebb lehet a kínálat, ezért a vállalatoknak érdemes időben megtervezniük a következő költözésüket vagy bővítésüket.

Az iroda ma már stratégiai eszköz

A vállalatok egyre inkább úgy tekintenek az irodára, mint a munkavállalók megtartását és a hatékony működést támogató eszközre. A jó munkakörnyezet erősíti az együttműködést, támogatja a vállalati kultúrát, és versenyelőnyt jelenthet a munkaerőpiacon.

Közben a mesterséges intelligencia az üzemeltetésben is egyre nagyobb szerepet kap: segít optimalizálni az energiafelhasználást, elemezni a térkihasználtságot és csökkenteni a működési költségeket.

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A zöld szemlélet ma már alapelvárás

A fenntarthatóság az irodapiacon is felértékelődött. Az energiahatékony, környezetbarát épületek nemcsak alacsonyabb fenntartási költséget kínálnak, hanem a bérlők és a befektetők számára is vonzóbbak. Ezzel párhuzamosan az elavult irodák versenyhátránya folyamatosan nő.

A piac kettéválik

A következő évek nyertesei azok az irodaházak lehetnek, amelyek egyszerre kínálnak rugalmasságot, korszerű technológiát és fenntartható működést. Az iroda szerepe nem csökken, hanem átalakul: egyre inkább olyan stratégiai eszközzé válik, amely közvetlenül támogatja a vállalatok működését és versenyképességét.

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