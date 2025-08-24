„Életmentő injekció” az építőiparnak – az Otthon Start lehet az év nagy megmentője!

Az építőipar hónapok óta fuldoklik a gyenge keresletben, de most jön egy program, ami mindent megváltoztathat! A szeptemberben induló Otthon Start nemcsak az új lakásépítéseknek adhat brutális löketet, hanem az egész építőanyag-piacot kihúzhatja a gödörből.

Mi történt eddig?Az év első felében a vásárlók többsége inkább kivárt, a nagyobb projekteket pedig el sem kezdték. A kosárérték zsugorodott, a kisebb beruházások – átlag 1-2 milliós költésekkel – uralták a piacot. Az árak ugyan 1,3%-kal csökkentek, de ez sem hozott áttörést.

