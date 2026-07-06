Otthon Starttal is megvásárolhatók: 4 családi ház, amelyet érdemes megnézni, ha saját kertre vágysz

Az Otthon Start programnak köszönhetően egyre többen gondolkodhatnak családi ház vásárlásában is, hiszen a támogatás nemcsak lakásokra, hanem megfelelő értékhatár alatti családi házakra is igénybe vehető. Összeválogattunk négy olyan ingatlant az Ingatlantájoló kínálatából, amelyek megfelelnek a program feltételeinek, és eltérő élethelyzetekre kínálnak ideális megoldást – a panorámás otthontól a kétgenerációs házig.

Panorámás családi ház a Vértes lábánál, Csókakőn

Ha fontos számodra a természet közelsége, de nem szeretnél lemondani a modern műszaki megoldásokról sem, ez a csókakői ingatlan remek választás lehet….