A Corvinusra vagy az ELTE-re vettek fel? Nagyszerű kiadó lakásokat hozunk a környékről!
Soha nem látott verseny indulhat az albérletekért a fővárosban: idén 101 572 hallgató nyert felvételt a magyar felsőoktatásba, ami 15 éves rekordnak számít. Különösen nagy lehet a kereslet Budapest belvárosában, hiszen az ELTE történetének legtöbb elsőéves hallgatóját, 13 723 gólyát vett fel, miközben a Corvinus Egyetemre is 8 százalékkal többen jutottak be, mint tavaly. Az ELTE pesti karai – köztük a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) és a Gazdaságtudományi Kar (GTK) –, valamint a Corvinus közelsége…Tovább a teljes cikkre
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