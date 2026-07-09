Irodát bérelni ma már egészen mást jelent: egyre több cég vált szolgáltatott irodára

A hazai irodapiac néhány év alatt gyökeresen átalakult. A pandémia, a hibrid munkavégzés térnyerése, a változó létszámigények és az emelkedő üzemeltetési költségek arra késztették a vállalkozásokat, hogy újragondolják, valóban szükség van-e a hagyományos irodabérlésre.

Míg korábban a cégek évekre előre béreltek nagy alapterületű irodákat, akiknek igényei szerint alakítottak ki, ma már sokkal fontosabb szempont lett a rugalmasság, a gyors költözés lehetősége és a kiszámítható működési költség. Ennek egyre több vállalkozás fordul a szolgáltató irodák felé, már nem csak alternatívát, hanem sok esetben tudatos üzleti stratégiát jelentenek.

Az alkalmazkodóképesség lett a legfontosabb

A mai üzleti környezetben kevés cég tudja pontosan megmondani, mekkora irodára lesz szüksége két-három év múlva. Új projektek, csapatok fejlődésnek vagy éppen átalakulnak, egyes vállalatok új piacokra lépnek, először a hibrid munkavégzés miatt az irodahasználat folyamatosan változik.

A szolgáltató irodák egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy könnyen követik ezeket a változásokat. A hagyományos, több évre szóló bérleti szerződésekkel szemben itt jóval rugalmasabb konstrukciók érhetők el, így a vállalkozások szükség esetén egyszerűbben válthatnak kisebb vagy nagyobb irodára.

Ez különösen előnyös lehet a cégeknek, amelyek lapon működnek, több telephelyen vannak jelen, gyors növekedés előtt vagy változó létszámmal dolgoznak.

Nem kell hónapokat várni a beköltözésre

Egy hagyományos iroda kialakítása gyakran hosszadalmas folyamat. A megfelelő ingatlan kiválasztása után következik a tervezés, a belsőépítészet kialakítása, a bútorozás, az informatikai rendszer kiépítése és az üzemeltetés megszervezése. Mindez akár hónapokat is igénybe vehet.

A szolgáltató irodák ezzel szemben szinte minden készen várják az új bérlőket. A felszerelt munkaállomások, a gyors internetkapcsolat, a tárgyalók, a recepció és a közösségi terek már rendelkezésre állnak, így a vállalkozások akár napon belül megkezdhetik a munkát. Ez jelentős előnyt jelenthet például egy új projekt indulásakor vagy egy gyors piaci terjeszkedés során.

Könnyebben tervezhető költségek

Az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása az irodák fenntartási költségeinek kiszámíthatatlansága volt. A bérleti díjon túl számos olyan jelent meg, aminek eredményeként kiderült a havi kiadás: rezsi, takarítás, karbantartás, recepciós, biztonsági szolgálat vagy éppen a közös költség.

A szolgáltató irodák egyik legfontosabb előnye, hogy ezek a szolgáltatások jellemzően egyetlen havi díjban szerepelnek. Ez nem jelenti azt, hogy minden esetben olcsóbb megoldásról van szó, viszont sokkal átláthatóbbá teszi a működést. A vállalkozások pontosabban tudnak tervezni, és kisebb eséllyel szembesülnek váratlan kiadásokkal.

Az iroda ma már komplett szolgáltatás

A modern irodák szerepe értéke kibővült. Egy szolgálatott iroda ma már nem csak néhány munkaasztalt jelent, hanem egy teljes üzleti infrastruktúrát.

Az alábbi szolgáltatások közül választhat:

recepció és vendégfogadás;

tárgyalók;

közösségi és pihenőterek;

takarítás és karbantartás;

internet- és IT-infrastruktúra;

üzemeltetési háttér.

Ennek a cégeknek nem kell külön szolgáltatókat koordinálniuk vagy napi szinten az iroda működtetésével foglalkozniuk, így több energiát fordíthatnak saját üzleti céljaikra.

Kisebb kockázat bizonytalan gazdasági környezetben

A gyorsan változó gazdasági környezetben sok vállalat számára már önmagában egy hosszú távú elköteleződés is jelentős kockázatot jelenthet.

A szolgálatott irodák rövidebb bérleti konstrukciói nagyobb mozgásteret biztosítanak. Ha változik a cég működése vagy létszáma, egyszerűbben lehet alkalmazni az új helyzethez, mint egy több évre szóló hagyományos bérleti szerződés esetében. Ez különösen fontos lehet startupok, dinamikusan fejlődő vállalkozások vagy projektlapon működő cégek számára.

Nemcsak iroda, hanem üzleti környezet is

A szolgáltató irodák jellemzően jól megközelíthető, frekventált üzleti negyedekben találhatók, ami egyszerre jelent kényelmes és presztízst.

A jó lokáció megfelelői a munkatársak és az ügyfelek számára is az elérhetőséget, a másik professzionális környezetet biztosítja a mindennapi működéshez.

sok ilyen irodaházban különböző iparágak vállalkozásai dolgoznak egymás mellett, ami új üzleti kapcsolatok és együttműködések kialakítását is elősegítheti.

Kiknek lehet ideális megoldás?

A szolgáltatást különösen jó választás lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek szüksége van:

új projekteket indítanak el;

új piacra lépnek;

átmeneti irodát keresnek költözés vagy felújítás idejére;

gyors létszámbővülés előtt;

hibrid munkavégzést alkalmaznak;

rugalmas működést szeretnének fenntartani.

Ezekben az élethelyzetekben gyakran nagyobb értéket jelent a gyors alkalmazkodás lehetősége, mint egy hosszú évekre szóló bérleti szerződés.

Az iroda szerepe isott

A szolgáltató irodák térnyerése jól mutatja, hogy az iroda funkciója is átalakulóban van. Korábban elsősorban egy fix helyszínt jelentett, ma viszont inkább olyan szolgáltatásként tekintenek rá a vállalatokra, alkalmazkodni kell a cég működéséhez – és nem fordítva.

A Regus szolgáltatásott irodái erre a szemléletre kínálnak megoldást: rugalmas bérleti konstrukciók, azonnali használatba vehető munkakörnyezet, kiszámítható költségek és teljes körű üzemeltetési hátteret biztosítanak. Egy olyan üzleti környezetben, ahol a gyors alkalmazkodás egyre nagyobb versenyelőnyt jelent, ez sok vállalkozás számára hosszú távon is vonzó alternatíva lehet.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.