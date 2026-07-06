40 fok mindent felülírt: sorra állnak le az építkezések Magyarországon, komoly következményei lehetnek

A rekordközeli hőség nemcsak az embereket, hanem az építőipart is térdre kényszerítette. Több kivitelező kénytelen volt leállítani a munkát és hazaküldeni dolgozóit, miközben a forróság már az építőanyagok minőségét is veszélyezteti. A szakértők szerint a mostani kánikula nemcsak csúszásokat, hanem később súlyos műszaki problémákat is okozhat – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.

A június végi és július eleji extrém hőség komoly fennakadásokat okozott a magyar építőiparban. Az ország számos pontján 40 Celsius-fok közelébe, sőt helyenként afölé emelkedett a hőmérséklet, ezért több…