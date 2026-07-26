Milliárdok mentek veszendőbe? Súlyos kritikák érték a magyar geotermikus programot – a szakma szerint teljes szemléletváltás kell

Magyarország Európa egyik legnagyobb geotermikus energia-potenciáljával rendelkezik, mégsem sikerült kiaknázni ezt a kivételes adottságot. Miközben a földhő hosszú távon jelentősen csökkenthetné az ország földgázfüggőségét és erősíthetné az energiabiztonságot, a szakmai szervezetek szerint a fejlesztéseket évek óta bürokratikus akadályok, átláthatatlan szabályozás és rossz döntések hátráltatják. Egy szakértő szerint ráadásul közpénzből finanszírozott milliárdok veszhettek el úgy, hogy azok kézzelfogható eredményt alig hoztak – olvashatjuk az Economx oldalán.

Óriási lehetőség rejlik a föld alatt

A geotermikus energia hasznosítása világszerte egyre nagyobb figyelmet kap,…