Nem érkeznek a vevők? Lehet, hogy már az első fotó miatt továbblépnek az érdeklődők
Sok ingatlantulajdonos úgy gondolja, hogy ha hónapok óta nem sikerül eladni a lakását, annak kizárólag a gyenge piaci helyzet az oka. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az esetek jelentős részében nem a kereslet hiányzik, hanem maga a hirdetés nem képes felkelteni a vásárlók figyelmét.
A mai ingatlanpiacon a döntési folyamat jóval korábban kezdődik, mint a személyes megtekintés. Az érdeklődők először az online hirdetésekkel találkoznak, és néhány másodperc alatt eldöntik, hogy érdemes-e egyáltalán tovább foglalkozniuk egy adott ajánlattal. Ha egy…Tovább a teljes cikkre
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