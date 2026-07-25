Nem érkeznek a vevők? Lehet, hogy már az első fotó miatt továbblépnek az érdeklődők

Sok ingatlantulajdonos úgy gondolja, hogy ha hónapok óta nem sikerül eladni a lakását, annak kizárólag a gyenge piaci helyzet az oka. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az esetek jelentős részében nem a kereslet hiányzik, hanem maga a hirdetés nem képes felkelteni a vásárlók figyelmét.

A mai ingatlanpiacon a döntési folyamat jóval korábban kezdődik, mint a személyes megtekintés. Az érdeklődők először az online hirdetésekkel találkoznak, és néhány másodperc alatt eldöntik, hogy érdemes-e egyáltalán tovább foglalkozniuk egy adott ajánlattal. Ha egy…