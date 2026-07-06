Előbb értesülnél a legjobb ingatlanokról? Ezzel a trükkel akár a többi vevő előtt lecsaphatsz rájuk
Az ingatlanpiacon ma már nem feltétlenül azé a legjobb ajánlat, aki a legtöbb pénzzel érkezik. Sokkal inkább azé, aki időben értesül egy frissen megjelent hirdetésről vagy egy jelentős árcsökkentésről. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás és az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatása éppen ebben nyújt segítséget: automatikus értesítést küld, ha a keresési feltételeidnek megfelelő ingatlan jelenik meg, vagy ha egy kiszemelt lakás ára csökken.
A legjobb ajánlatok gyakran pillanatok alatt gazdára találnak
A kedvező árú, jó adottságokkal rendelkező ingatlanok sokszor csak rövid ideig maradnak a…
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