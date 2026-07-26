Modern lakóparkok 2026-ban: új építésű lakások Budapest és Debrecen legjobb fejlesztéseiben
Akár saját otthont keresel, akár befektetésben gondolkodsz, ezek az új építésű lakóparkok korszerű műszaki megoldásokkal, kiváló elhelyezkedéssel és változatos lakáskínálattal várják a vevőket. Budapest két népszerű kerülete mellett Debrecen egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében is találhatunk olyan projekteket, amelyek hosszú távon is jó választásnak ígérkeznek.
Láng Negyed – Új városnegyed a Váci út mentén
A XIII. kerületben épülő Láng Negyed egy modern, vegyes funkciójú városnegyed, ahol a lakások mellett irodák, üzletek és közösségi terek is helyet kapnak. Az energiahatékony, smart home…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.