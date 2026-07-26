Modern lakóparkok 2026-ban: új építésű lakások Budapest és Debrecen legjobb fejlesztéseiben

Akár saját otthont keresel, akár befektetésben gondolkodsz, ezek az új építésű lakóparkok korszerű műszaki megoldásokkal, kiváló elhelyezkedéssel és változatos lakáskínálattal várják a vevőket. Budapest két népszerű kerülete mellett Debrecen egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében is találhatunk olyan projekteket, amelyek hosszú távon is jó választásnak ígérkeznek.

Láng Negyed – Új városnegyed a Váci út mentén

A XIII. kerületben épülő Láng Negyed egy modern, vegyes funkciójú városnegyed, ahol a lakások mellett irodák, üzletek és közösségi terek is helyet kapnak. Az energiahatékony, smart home…