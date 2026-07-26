Szeptembertől sokkoló meglepetés jöhet: több százezer lakáshiteles törlesztője ugorhat meg – te is érintett lehetsz?
Hamarosan levelet kaphatnak a bankjuktól azok a lakáshitelesek, akiket eddig a kamatstop védett. Sokan csak akkor döbbennek rá, mekkora változás jön, amikor megérkezik az első magasabb törlesztőrészlet – pedig addigra már késő lehet kapkodni – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
Közel öt éve védi a kamatstop a változó kamatozású jelzáloghiteleseket a drasztikus törlesztőrészlet-emelkedéstől. A jelenlegi szabályozás azonban szeptember 30-án kifuthat, ami több mint 200 ezer család számára jelenthet kellemetlen meglepetést.
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