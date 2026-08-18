Otthon Start: nagy bejelentés jött, sok lakásvásárló fellélegezhet – de több beruházás sorsa még kérdéses
Napok óta találgatják a lakásvásárlók, mi lesz az Otthon Start programhoz kapcsolódó, kiemelt beruházások sorsa a kormány döntése után. Most fontos részletek derültek ki: a már jogerős építési engedéllyel rendelkező lakóparkok építése folytatódhat, vagyis az ezekben lakást vásárlók befizetései és megkötött szerződései nincsenek veszélyben. A még engedély nélküli projekteket ugyanakkor év végéig felülvizsgálják. A cél nem feltétlenül a beruházások leállítása, hanem az, hogy a fejlesztések jobban igazodjanak a települések és a helyi közösségek érdekeihez – derül ki a Portfolio cikkéből….Tovább a teljes cikkre
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