Otthon Start: nagy bejelentés jött, sok lakásvásárló fellélegezhet – de több beruházás sorsa még kérdéses

Napok óta találgatják a lakásvásárlók, mi lesz az Otthon Start programhoz kapcsolódó, kiemelt beruházások sorsa a kormány döntése után. Most fontos részletek derültek ki: a már jogerős építési engedéllyel rendelkező lakóparkok építése folytatódhat, vagyis az ezekben lakást vásárlók befizetései és megkötött szerződései nincsenek veszélyben. A még engedély nélküli projekteket ugyanakkor év végéig felülvizsgálják. A cél nem feltétlenül a beruházások leállítása, hanem az, hogy a fejlesztések jobban igazodjanak a települések és a helyi közösségek érdekeihez – derül ki a Portfolio cikkéből….