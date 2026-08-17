Történelmi csúcson a fiatalok lakásvásárlási szándéka

A K&H ifjúsági index 2026. második negyedéves mérése alapján rekordmagas a magyar fiatalok otthonteremtési szándéka . A 19–29 éves korosztály 30 százaléka tervezi, hogy a következő 3 évben lakóingatlant vásárol, ami a felmérés történetének legmagasabb aránya. Ez az arány az aktív keresők körében még magasabb, és eléri a 33 százalékot. A GYES-en vagy GYED-en lévő […]