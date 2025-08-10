Nesze neked „szenzációs” Otthon Start! – Fél Európa röhög rajtunk, máshol még olcsóbb a lakáshitel
A kormány büszkén hirdeti a szeptemberben induló 3%-os kamatozású Otthon Start hitelt mint történelmi lehetőséget – de ha körbenézünk Európában, kiderül: ez máshol teljesen átlagos, sőt, gyakran még olcsóbb is, állami támogatás nélkül.
Európa, ahol olcsóbban juthatsz piaci lakáshitelhez, mint nálunk állami támogatotthoz:
Portugália: 3,06% átlag, de simán van 3% alatti ajánlat is.
Spanyolország: 2,9% átlag – és még dübörög is a gazdaság.
Bulgária: brutális 2,48%-os mélypont a legjobb konstrukcióknál.
Hollandia: 2,68% – és ez piaci ajánlat, nem ajándék.
Franciaország,
