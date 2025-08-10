Nesze neked „szenzációs” Otthon Start! – Fél Európa röhög rajtunk, máshol még olcsóbb a lakáshitel

A kormány büszkén hirdeti a szeptemberben induló 3%-os kamatozású Otthon Start hitelt mint történelmi lehetőséget – de ha körbenézünk Európában, kiderül: ez máshol teljesen átlagos, sőt, gyakran még olcsóbb is, állami támogatás nélkül.

Európa, ahol olcsóbban juthatsz piaci lakáshitelhez, mint nálunk állami támogatotthoz:

Portugália: 3,06% átlag, de simán van 3% alatti ajánlat is.

Spanyolország: 2,9% átlag – és még dübörög is a gazdaság.

Bulgária: brutális 2,48%-os mélypont a legjobb konstrukcióknál.

Hollandia: 2,68% – és ez piaci ajánlat, nem ajándék.

Franciaország,…