Négy lakópark, négy életstílus – találd meg az ideális otthonod Budapesten vagy a Balatonnál
Akár saját otthont keresel, akár értékálló befektetést, most négy különböző karakterű, mégis egyformán modern és élhető lakópark közül választhatsz. Zuglóban, a budai hegyek ölelésében, a Balaton partján vagy a XV. kerület kertvárosában is vár az új életed – nézd meg, hol találsz igazán hozzád illő otthont!
Palota Liget – Praktikus, tágas otthonok a kertvárosban
A XV. kerület csendes, zöldövezeti részén épülő Palota Liget ideális választás mind családosoknak, mind befektetőknek. A kiváló ár-érték arányú lakások legtöbbje megfelel az Otthon Start feltételeinek,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.