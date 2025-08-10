Itt a feketeleves: sok településen mostantól nem vehetsz csak úgy ingatlant – akár 50 napra is befagyhat az adásvétel!

Augusztus 1-jétől élesben működik az önazonossági törvény és a frissen kiadott 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet – és ez sok ingatlanvásárlónak hidegzuhany lehet. Az új szabályok ugyanis lehetőséget adnak az önkormányzatoknak, hogy korlátozzák, ki költözhet be a településre, és elővásárlási joggal éljenek a betelepülők ingatlanvásárlásánál.

Ki számít betelepülőnek?

Az, aki jelenleg nem lakik az adott településen, és nincs ott ingatlana. Ők mostantól komoly akadályokba ütközhetnek: előfordulhat, hogy az adásvétel lezárása előtt az önkormányzat vagy a szomszédok is beléphetnek vevőként – az…