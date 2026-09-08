Az adóforintjaidat visszakapod, ha ilyen megtakarításod van
Nem csalás, nem ámítás: az állam valóban hajlandó visszaadni az általad befizetett adóforintok egy részét, ha azt megtakarításba helyezed el, egészen pontosan nyugdíjcélú megtakarításba. A logika a következő: ha idős korodra teszel félre, akkor az állam nem ragaszkodik az általad befizetett személyi jövedelemadóhoz, és azt neked visszaadja a megtakarítási számládra. De ha ezt a pénzt […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.