Bevált smart home megoldások – 10 praktikus példa a modern otthonhoz
A növekvő komfortigény, az energiatakarékosság és az automatizálás korszakában az intelligens otthon már jóval több egyszerű trendnél. Valódi megoldást kínál a modern élet kihívásaira. Az alábbi összeállításban 10 olyan bevált smart home megoldást mutatunk be a TECH Controllers kínálatából, amelyekkel könnyedén növelheted otthonod kényelmét, biztonságát és energiahatékonyságát.
Röviden:
Az intelligens otthon alkalmazkodik az életstílusodhoz: szabályozza a hőmérsékletet, a világítást és az árnyékolást.
Az Okosotthoni eszközöksegítségével minden rendszert egyetlen alkalmazásból kezelhetsz.
A rendszer automatikusan reagál az időjárásra, a napszakra és a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.