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Bevált smart home megoldások – 10 praktikus példa a modern otthonhoz

A növekvő komfortigény, az energiatakarékosság és az automatizálás korszakában az intelligens otthon már jóval több egyszerű trendnél. Valódi megoldást kínál a modern élet kihívásaira. Az alábbi összeállításban 10 olyan bevált smart home megoldást mutatunk be a TECH Controllers kínálatából, amelyekkel könnyedén növelheted otthonod kényelmét, biztonságát és energiahatékonyságát.

Röviden:

Az intelligens otthon alkalmazkodik az életstílusodhoz: szabályozza a hőmérsékletet, a világítást és az árnyékolást.
Az Okosotthoni eszközöksegítségével minden rendszert egyetlen alkalmazásból kezelhetsz.
A rendszer automatikusan reagál az időjárásra, a napszakra és a…

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