Nem a hitel összege a legfontosabb: ezen múlik, hogy évek múlva is nyugodtan tudj aludni
Sokan úgy vágnak bele a személyi kölcsön igénylésébe, hogy elsősorban azt figyelik, mekkora összeget hajlandó számukra folyósítani a bank. Pedig a valóban jó döntést nem a maximálisan felvehető hitel határozza meg, hanem az, hogy a törlesztőrészlet hosszú távon is kényelmesen belefér-e a családi költségvetésbe.
Egy személyi kölcsön több évre szóló pénzügyi elköteleződés, ezért nem érdemes kizárólag a gyors ügyintézés vagy a magas hitelkeret alapján választani. A tudatos tervezés és az ajánlatok összehasonlítása később akár több százezer forint megtakarítást is jelenthet….Tovább a teljes cikkre
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