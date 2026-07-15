Megállt a balatoni ingatlanpiac: már a part menti apartmanokat is nehéz eladni

Az elmúlt évek folyamatos drágulása után látványosan lelassult a Balaton környéki ingatlanpiac. Bár továbbra is sok tulajdonos ragaszkodik a korábban kialakult magas árakhoz, a vevők száma jelentősen visszaesett, ezért egyre több nyaraló és apartman hónapokra, sőt akár évekre is a piacon ragad. A szakértő szerint a forgalom érdemi élénküléséhez ma már sok esetben elkerülhetetlen lenne az árcsökkentés.

Egyre kevesebb a vevő a Balatonnál

A siófoki térségben az év első fele jóval gyengébben alakult, mint amire sokan számítottak. A választások előtti…