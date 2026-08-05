Személyi kölcsönt vennél fel? Nem a legnagyobb összeg a jó döntés – ezt mérlegeld, mielőtt aláírod a szerződést

Amikor valaki személyi kölcsön igénylésén gondolkodik, az első kérdések között szinte mindig az szerepel, hogy mekkora összeget hajlandó számára folyósítani a bank. Pedig ennél jóval fontosabb szempont, hogy a választott hitel hosszú éveken át is biztonságosan törleszthető legyen. Attól, hogy egy pénzintézet magasabb összeget is megítélne, még egyáltalán nem biztos, hogy azt érdemes felvenni.

A személyi kölcsön az egyik leggyorsabban elérhető és legszabadabban felhasználható hitelforma, ezért sokféle élethelyzetben jelenthet megoldást. A megfelelő konstrukció kiválasztásával azonban nemcsak a havi kiadások tarthatók…