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Csipkerózsika-álomban maradt az albérletpiac: az egyetemi ponthatárok sem rázták fel

Bő egy hete hirdették ki az egyetemi ponthatárokat, ilyenkor pedig minden évben érdekes kérdés, hogy mennyire pörög fel az albérletpiac, és vele együtt mennyire kezdenek el emelkedni a hirdetési árak.

Az idei adatok alapján azonban a korábbi hónapokban tett megfigyeléseink sajnos beigazolódni látszanak: a kiadó lakások piaca annyira leült, hogy még a ponthatár hirdetés sem tudta felrázni Csipkerózsika álmából. Ez pedig nem túl biztató jel. Az elmúlt években ugyanis ilyenkor rendre azt láttuk, hogy a hirtelen megugró kereslet hatására a…

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