Lakhatási bomba ketyeg Magyarországon: nemcsak a fiatalok, már az idősek otthona is veszélybe kerülhet
Amikor lakhatási válságról beszélünk, legtöbbször a megfizethetetlen lakásárak, az elszálló albérleti díjak és a fiatalok nehéz helyzete kerül a középpontba. Pedig egyre több jel utal arra, hogy a probléma már a nyugdíjasokat is utolérte. Sokan ugyan saját tulajdonú ingatlanban élnek, de ennek fenntartása akkora terhet jelent számukra, hogy a rezsi kifizetése után alig marad pénzük másra. Egyre több szakértő szerint pedig sok idős számára a saját ház vagy lakás válhat a legnagyobb anyagi csapdává – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.
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