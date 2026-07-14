Beruházási hitel – Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 százalékos kamat mellett lehet támogatott hitelt igényelni. Sőt, bizonyos zöld, energiahatékonyságot javító célok esetén a kamat évi 1,5 százalék csupán. Az új Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.