Beruházási hitel – Mikor éri meg igényelni és mikor nem

A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 százalékos kamat mellett lehet támogatott hitelt igényelni. Sőt, bizonyos zöld, energiahatékonyságot javító célok esetén a kamat évi 1,5 százalék csupán. Az új Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai […]