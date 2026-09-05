Nagy változás jöhet az építkezéseknél: az Otthon Startos beruházásoknál is belenyúl a kormány a szabályokba

Új szabályokkal alakítaná át a kormány az építési beruházások rendszerét: szigorodhat a kiemelt projektek környezetvédelmi ellenőrzése, átmenetileg korlátozhatják bizonyos nagy lakásépítések engedélyezését, és az Otthon Start Programhoz kapcsolódó beruházásokat is érinti a változás. A törvényjavaslat szerint egyes épületekre 2026. december 31-éig nem lehetne építési engedélyt kiadni, miközben az engedélyezés szünetelése miatt a beruházók egyes szankciós határidői is kitolódhatnak – derül ki a Portfolio cikkéből.

Szigorúbb kontroll jöhet a kiemelt beruházásoknál

A benyújtott törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme, hogy megerősítené a környezet-…