Nagy változás jöhet az építkezéseknél: az Otthon Startos beruházásoknál is belenyúl a kormány a szabályokba
Új szabályokkal alakítaná át a kormány az építési beruházások rendszerét: szigorodhat a kiemelt projektek környezetvédelmi ellenőrzése, átmenetileg korlátozhatják bizonyos nagy lakásépítések engedélyezését, és az Otthon Start Programhoz kapcsolódó beruházásokat is érinti a változás. A törvényjavaslat szerint egyes épületekre 2026. december 31-éig nem lehetne építési engedélyt kiadni, miközben az engedélyezés szünetelése miatt a beruházók egyes szankciós határidői is kitolódhatnak – derül ki a Portfolio cikkéből.
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