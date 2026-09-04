Havi 8 000 Ft-ért bankot váltanál a hitelednél. A számládnál miért hagyod bent?
Ha egy hitelnél havi 8 000 forinttal jobb ajánlatot találnál, valószínűleg azonnal utánaszámolnál. Jogosan: 5 év alatt ez 480 000 forint különbség. De ha ugyanez bankszámladíjban, kártyadíjban, utalási költségben vagy SMS-díjban folyik el, sokan legyintenek rá. Pedig a veszteség ugyanaz. Csak nem egyszerre fáj, hanem hónapról hónapra tűnik el a számládról. Hitelnél összehasonlítunk. Megnézzük a […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.