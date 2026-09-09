Mekkora személyi kölcsönre van valóban szükséged? Nem a banki maximum a jó válasz

Amikor személyi kölcsönt vennél fel, könnyű rögtön azt nézni, mekkora összeget adna a bank. Pedig fontosabb kérdés, hogy valójában mennyi pénzre van szükséged, és mekkora törlesztőrészletet tudsz hosszú távon is biztonságosan vállalni.

A bank által engedélyezhető maximum ugyanis nem feltétlenül azonos azzal az összeggel, amit érdemes is felvenned. A pénzintézet a jövedelmedet, meglévő kötelezettségeidet és a hitelfelvétel feltételeit vizsgálja, neked viszont a saját költségvetésedet és a jövőbeni mozgásteredet is számításba kell venned.

Nem biztos, hogy annyi hitelre van szükséged, amennyit…