Mekkora személyi kölcsönre van valóban szükséged? Nem a banki maximum a jó válasz
Amikor személyi kölcsönt vennél fel, könnyű rögtön azt nézni, mekkora összeget adna a bank. Pedig fontosabb kérdés, hogy valójában mennyi pénzre van szükséged, és mekkora törlesztőrészletet tudsz hosszú távon is biztonságosan vállalni.
A bank által engedélyezhető maximum ugyanis nem feltétlenül azonos azzal az összeggel, amit érdemes is felvenned. A pénzintézet a jövedelmedet, meglévő kötelezettségeidet és a hitelfelvétel feltételeit vizsgálja, neked viszont a saját költségvetésedet és a jövőbeni mozgásteredet is számításba kell venned.
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