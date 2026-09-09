6,2 millió forint a különbség ugyanazon a portfólión – ennyit ér a TBSZ 20 év alatt
A TBSZ – tartós befektetési számla – adókedvezményes értékpapír- vagy betéti számla, amelyet befektetési szolgálató vagy hitelintézet vezet. A nyitás évében, csak a gyűjtőévben fizetsz rá pénzt, legalább 25 000 forintot; utána már nem tehetsz rá újat, de a bent lévő összeggel szabadon kereskedhetsz. Ha a gyűjtőévet követő öt teljes naptári évben nem veszel ki belőle […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.