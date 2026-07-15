Nem költözik ki a bérlő? Sokan még mindig rosszul tudják, mit tehet ilyenkor a tulajdonos

Nem a zárcsere és nem is a rendőrség a megoldás – a legtöbben nincsenek tisztában a szabályokkal

A nyári albérletszezon minden évben felpörgeti a lakásbérleti piacot, különösen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követően. A bérleti szerződések megkötésekor azonban sok bérbeadó és bérlő továbbra sincs tisztában a legfontosabb jogi szabályokkal. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) friss, reprezentatív felmérése szerint különösen sok a bizonytalanság akkor, amikor a bérlő a szerződés lejárta után sem hajlandó kiköltözni.

Sokan rosszul tudják, mit lehet tenni

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