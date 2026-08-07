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Leállt Paks, rekordaszály sújtja az országot – a megoldás mégsem ott van, ahol a legtöbben keresik

A 2026-os nyár sokkoló fordulatot hozott Magyarország számára. A történelmi aszály miatt először állt le teljesen a Paksi Atomerőmű, miközben a hőségben az egekbe szökött az áramfogyasztás. A legtöbben új erőműveket, hatalmas beruházásokat vagy újabb hálózatfejlesztéseket emlegetnek megoldásként, pedig a szakértők szerint a legnagyobb energiatartalék már most is itt van körülöttünk – csak eddig szinte senki sem figyelt rá – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Magyarország legnagyobb „erőműve” valójában a rosszul szigetelt épületállomány
Ha az energiaválságról esik szó, a figyelem szinte…

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