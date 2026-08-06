Hiányzik az önerő a lakásvásárláshoz? Így hozta be egy győri pár hat hónap alatt a lemaradást

Sokan nem a lakáshitel törlesztőjénél akadnak el, hanem jóval előbb: az önerőnél. Hiába lenne vállalható a havi törlesztő, ha a vételár 10 vagy 20 százalékát előre össze kell rakni. Zsófi és Márton négy év albérlet után már majdnem feladták, amikor kiderült: nem újabb évekre, hanem egy pontos önerő-tervre van szükségük. Hat hónap alatt sikerült eljutniuk […]