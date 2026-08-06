Hiányzik az önerő a lakásvásárláshoz? Így hozta be egy győri pár hat hónap alatt a lemaradást
Sokan nem a lakáshitel törlesztőjénél akadnak el, hanem jóval előbb: az önerőnél. Hiába lenne vállalható a havi törlesztő, ha a vételár 10 vagy 20 százalékát előre össze kell rakni. Zsófi és Márton négy év albérlet után már majdnem feladták, amikor kiderült: nem újabb évekre, hanem egy pontos önerő-tervre van szükségük. Hat hónap alatt sikerült eljutniuk […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.