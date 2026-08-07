Igazi kisbirtok mindenhez közel: ritka lehetőség vár Pétfürdő határában

Egyre többen álmodnak arról, hogy maguk termesszék meg a család asztalára kerülő gyümölcsöt és zöldséget, mégsem szeretnének elszakadni a városi szolgáltatásoktól. Kevés olyan ingatlan akad, amely egyszerre kínál természetközeli életet, gazdálkodási lehetőséget és jó megközelíthetőséget. Ösküben most éppen egy ilyen különleges birtok vár új tulajdonosára.

A 3880 négyzetméteres zártkerti ingatlan valódi lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnének saját gyümölcsöst, veteményest vagy akár kisebb önellátó gazdaságot kialakítani, miközben a mindennapi ügyintézéshez és a munkába járáshoz sem kell hosszú órákat utazniuk.

Vidéki nyugalom,…