Igazi kisbirtok mindenhez közel: ritka lehetőség vár Pétfürdő határában
Egyre többen álmodnak arról, hogy maguk termesszék meg a család asztalára kerülő gyümölcsöt és zöldséget, mégsem szeretnének elszakadni a városi szolgáltatásoktól. Kevés olyan ingatlan akad, amely egyszerre kínál természetközeli életet, gazdálkodási lehetőséget és jó megközelíthetőséget. Ösküben most éppen egy ilyen különleges birtok vár új tulajdonosára.
A 3880 négyzetméteres zártkerti ingatlan valódi lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnének saját gyümölcsöst, veteményest vagy akár kisebb önellátó gazdaságot kialakítani, miközben a mindennapi ügyintézéshez és a munkába járáshoz sem kell hosszú órákat utazniuk.
Vidéki nyugalom,…Tovább a teljes cikkre
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