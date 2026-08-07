100 millió felett már látványos a különbség: ennyivel többet kapnak a vevők Budapesten kívül

Ha valaki ma 100 millió forint feletti ingatlant keres, már egyre ritkábban Budapest az első számú célpont. A prémium kategóriában látványos átrendeződés indult el: a vevők egyre nagyobb arányban választják a főváros környéki településeket, ahol ugyanazért az összegért jóval nagyobb házat, kertet és élhetőbb környezetet kapnak. A Duna House friss adatai szerint a drágább ingatlanok piacán az agglomeráció látványosan erősödik.

Látványosan csökken Budapest részesedése

A Duna House 2026 első féléves tranzakciós statisztikái szerint egyetlen év alatt jelentős változás történt a…