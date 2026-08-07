100 millió felett már látványos a különbség: ennyivel többet kapnak a vevők Budapesten kívül
Ha valaki ma 100 millió forint feletti ingatlant keres, már egyre ritkábban Budapest az első számú célpont. A prémium kategóriában látványos átrendeződés indult el: a vevők egyre nagyobb arányban választják a főváros környéki településeket, ahol ugyanazért az összegért jóval nagyobb házat, kertet és élhetőbb környezetet kapnak. A Duna House friss adatai szerint a drágább ingatlanok piacán az agglomeráció látványosan erősödik.
Látványosan csökken Budapest részesedése
A Duna House 2026 első féléves tranzakciós statisztikái szerint egyetlen év alatt jelentős változás történt a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.