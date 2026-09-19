Kistelepülések kerülhetnek bajba az új településtervek miatt – itt a javaslat a határidő és a forráshiány kezelésére

Nagy Imre megbízott önkormányzati főépítész írását a XXX. Főépítészi Konferencia apropóján közölte az Építészfórum. A szerző a kevésbé fejlett kistelepüléseket érintő településtervezési nehézségekre hívja fel a figyelmet, és megoldási javaslatot is megfogalmaz.

A jubileumi, Balatonfüreden megrendezett konferencia kiemelt témája a balatoni tájegység, de a településrendezés más aktuális kérdései is előkerülhetnek. Nagy Imre, több Békés megyei kistelepülés megbízott főépítésze szerint a kisebb önkormányzatok új településtervek elkészítésével kapcsolatos nehézségei is megérdemlik a szakmai figyelmet.

Helyzetleírás: kötelező terv, hiányzó források

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