Készen állna az építőipar a nagy visszatérésre, de valami nagyon hiányzik

Az építőiparban lenne még kapacitás egy komolyabb fellendülés kiszolgálására, a megrendelések azonban továbbra sem érkeznek a szükséges ütemben. Az OPTEN friss adatai szerint 2026-ban is tovább zsugorodik az ágazat vállalkozói köre, bár a megszűnések üteme már lassulni kezdett – derül ki a Portfolio cikkéből. A kérdés most az, hogy mely cégek maradnak talpon addig, amíg végre megérkezik a várt fordulat.

A magyar építőipar évek óta küzd a visszaeső kereslettel, és egyelőre nincs jele annak, hogy egyik napról a másikra visszatérne…