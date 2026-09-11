Készen állna az építőipar a nagy visszatérésre, de valami nagyon hiányzik
Az építőiparban lenne még kapacitás egy komolyabb fellendülés kiszolgálására, a megrendelések azonban továbbra sem érkeznek a szükséges ütemben. Az OPTEN friss adatai szerint 2026-ban is tovább zsugorodik az ágazat vállalkozói köre, bár a megszűnések üteme már lassulni kezdett – derül ki a Portfolio cikkéből. A kérdés most az, hogy mely cégek maradnak talpon addig, amíg végre megérkezik a várt fordulat.
A magyar építőipar évek óta küzd a visszaeső kereslettel, és egyelőre nincs jele annak, hogy egyik napról a másikra visszatérne…Tovább a teljes cikkre
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