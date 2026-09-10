Ezek a legkedvezőbb lakáshitel-ajánlatok szeptemberben

Soha nem látott összegek mozognak idén a magyar lakáshitelpiacon. A Bankmonitor becslése szerint 2026 első nyolc hónapjában mintegy 2100 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződés születhetett, amelynek körülbelül 70 százalékát az Otthon Start adhatta. Eközben a piaci lakáshiteleknél jóval kisebb a mozgás: a legkedvezőbb ajánlatok továbbra is jellemzően 6 százalék körüli vagy azt valamivel meghaladó kamatok mellett érhetők […]