Ezek a legkedvezőbb lakáshitel-ajánlatok szeptemberben
Soha nem látott összegek mozognak idén a magyar lakáshitelpiacon. A Bankmonitor becslése szerint 2026 első nyolc hónapjában mintegy 2100 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződés születhetett, amelynek körülbelül 70 százalékát az Otthon Start adhatta. Eközben a piaci lakáshiteleknél jóval kisebb a mozgás: a legkedvezőbb ajánlatok továbbra is jellemzően 6 százalék körüli vagy azt valamivel meghaladó kamatok mellett érhetők […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.