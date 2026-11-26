Hogyan vásárolhatsz 10% önerővel lakást?
Kifejezetten népszerű a 2024-től elérhető 10% önerővel való vásárlásra: az MNB adatai alapján 2026- első félévében az igénylők 12,53-19,30%-a a vételár több, mint 80%-át finanszírozta hitelből.) Nem hiába vonzó ez a lehetőség, hiszen számos fiatal számára esélyt ad az albérlet fogságából való kitörésre. Ráadásul még gyermekvállaláshoz sincsen kötve. Mivel jelentős igény van az eddigieknél alacsonyabb […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.