Kifejezetten népszerű a 2024-től elérhető 10% önerővel való vásárlásra: az MNB adatai alapján 2026- első félévében az igénylők 12,53-19,30%-a a vételár több, mint 80%-át finanszírozta hitelből.) Nem hiába vonzó ez a lehetőség, hiszen számos fiatal számára esélyt ad az albérlet fogságából való kitörésre. Ráadásul még gyermekvállaláshoz sincsen kötve. Mivel jelentős igény van az eddigieknél alacsonyabb […]