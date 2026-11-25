Mennyi lesz a 2027-es minimálbér és mire lehet elég ez az összeg egy hitelfelvételkor?
Megállapodtak a 2027-es minimálbér összegéről: a bruttó 347 ezer forintos összeg 7,5 százalékos emelést jelent az idei évhez képest. Hogyan változik a bérminimum? A minimálbér növekedése miatt milyen típusú juttatások emelkednek? Mire elég ez a kereset, ha valaki hitelt szeretne felvenni? A Bankmonitor legújabb cikkéből mindezek kiderülnek. A kormány.hu oldalán olvasható tájékoztató alapján megszületett a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.