Megállapodtak a 2027-es minimálbér összegéről: a bruttó 347 ezer forintos összeg 7,5 százalékos emelést jelent az idei évhez képest. Hogyan változik a bérminimum? A minimálbér növekedése miatt milyen típusú juttatások emelkednek? Mire elég ez a kereset, ha valaki hitelt szeretne felvenni? A Bankmonitor legújabb cikkéből mindezek kiderülnek. A kormány.hu oldalán olvasható tájékoztató alapján megszületett a […]